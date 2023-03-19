19 قتيلاً على الأقل في حادث حافلة في بنغلادش

أعلنت الشرطة في بنغلادش أن حافلة مسرعة حادت عن طريق سريع رئيسي في وسط البلاد وسقطت في حفرة، مما أسفر عن مقتل 19 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات.

وقال أنور حسين وهو مسؤول في الشرطة في شيبشار التي وقع فيها الحادث إن عدد القتلى قد يرتفع نظراً لأن حالة بعض المصابين حرجة. وتبعد المنطقة التي وقع فيها الحادث على بعد نحو 80 كيلومترا من العاصمة داكا.

وأضاف حسين أن الحافلة التي كانت تقل أكثر من 40 راكبا سقطت من على ارتفاع نحو تسعة أمتار في حفرة على جانب الطريق بعد أن اخترقت سور جسر بني حديثا على طريق سريع يمر فوق نهر بادما.

وأشار إلى أن السائق الذي قُتل في الحادث فقد على ما يبدو السيطرة على الحافلة بعد أن انفجرت إحدى إطاراتها، وأضاف أن تحقيقا يجري لمعرفة سبب الحادث.