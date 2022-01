19 قتيلا بينهم 9 أطفال في نيويورك والسبب!

لقي 19 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات في حريق شبّ في مبنى سكني شاهق في حي برونكس بنيويورك، وفق ما أعلن رئيس بلدية المدينة إريك آدامز الأحد.

وقال آدامز الذي تولى منصبه قبل نحو أسبوع، لشبكة “سي إن إن” إنه “تم التأكد من مصرع 19 شخصا، إضافة إلى العديد من المصابين في حالة حرجة”، موضحا أن 63 شخصا أصيبوا في الحريق.

فيما وصفه مفوض الإطفاء بالمدينة بأنه أحد أسوأ الحرائق في الذاكرة الحديثة.

وأكد ستيفان رينغل، كبير مستشاري العمدة، إريك آدامز، عدد القتلى اليوم الأحد لوكالة أسوشييتدبرس، في حين أكد مسؤول بالمدينة مقتل تسعة أطفال بالحريق.

قال رينغل إن أكثر من ستين شخصا أصيبوا وما زال 13 شخصا في حالة حرجة في المستشفى. وقال مفوض قسم إطفاء نيويورك دانييل نيغرو في مؤتمر صحافي في وقت سابق بعد ظهر ذلك اليوم، إن غالبية الضحايا كانوا يعانون من استنشاق الدخان الشديد.

ووفقًا لقسم إطفاء نيويورك فقد انتقل ما يقرب من 200 من رجال الإطفاء إلى مكان الحادث يوم الأحد في مبنى توين بارك للشقق السكنية، وهي بناية مكونة من 19 طابقًا في شارع 181 الشرقي.

وقال نيغرو إن رجال الإطفاء “عثروا على ضحايا في كل طابق وكانوا يخرجونهم بسبب توقف القلب والجهاز التنفسي… هذا أمر غير مسبوق في مدينتنا. نتوقع أن يكون هناك العديد من القتلى”.

وقارن نيغرو شدة الحريق بحريق نادي هابي لاند الاجتماعي، الذي قتل فيه 87 شخصًا في عام 1990 عندما أشعل رجل النار في المبنى بعد أن دخل في جدال مع صديقته السابقة وطرد من النادي.

ووفقًا لنيغرو، فقد نشأ حريق يوم الأحد في شقة دوبلكس تمتد في الطابقين الثاني والثالث. قال إن رجال الإطفاء وجدوا باب الشقة مفتوحا، مما سمح للنيران على ما يبدو بالتسارع ونشر الدخان بسرعة.

يأتي حريق الأحد بعد أيام فقط من حريق في منزل في فيلادلفيا أسفر عن مقتل 12 شخصًا، بينهم 8 أطفال.

