الثلاثاء 3 صفر 1444 ﻫ - 30 أغسطس 2022 |
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19 قتيل برصاص الشرطة في مدغشقر

منذ ساعتين
عناصر الشرطة في مدغشقر

عناصر الشرطة في مدغشقر

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قتلت الشرطة في مدغشقر 19 وأصابت 21 آخرين بعد أن فتحت النار أمس الاثنين على حشد حاول اقتحام مركز تابع لها للانتقام من متهمين كانوا محتجزين هناك، بحسب بيان أصدرته اليوم الثلاثاء.

وأشار البيان إلى ان الحادث وقع في بلدة إيكونجو، على بعد حوالي 330 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة تناناريف، موضحا أن قوات الأمن دفعت بتعزيزات إلى المنطقة لاستعادة النظام.

وقالت الشرطة إن المشكلة بدأت عندما حاول الحشد اقتحام المركز لوضع أيديهم على أربعة أشخاص مشتبه بهم في خطف طفل أمهق وقتل والدته.

ولم يتم العثور حتى الآن على الطفل. لكن في بعض البلدان الأفريقية، يتم أحيانا اختطاف الأطفال المهق من قبل أشخاص يعتقدون أنه يمكن استخدام أعضائهم في طقوس السحر، على الرغم من عدم وجود معلومات في هذه الحالة بالتحديد حول الدافع وراء الاختطاف المزعوم.

وقالت الشرطة في بيان إن الهدوء يسود الوضع في إيكونجو الآن وإن أسر القتلى تلقت تعويضا ماليا من قوات الأمن.

    المصدر :
  • رويترز

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