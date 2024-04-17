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1900 فلسطيني معتقلون في القدس بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة

منذ ساعة واحدة
اعتقالات في القدس

اعتقالات في القدس

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كشفت تقارير ومعطيات فلسطينية عن اعتقال نحو 1900 فلسطيني من مدينة القدس المحتلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب -في حديثه للجزيرة نت بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني– إن عدد حالات الاعتقال بالقدس خلال الفترة المذكورة “وصل إلى نحو 1900 بينهم أطفال ونساء”، موضحا أن الرقم يشمل من أفرج عنهم لاحقا ومن هم رهن الاعتقال.

وأضاف أن عدد الأسرى المقدسيين حاليا يبلغ 550 أسيرا، ويشمل 45 أسيرا طفلا، و5 أسيرات، إحداهن معتقلة قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وأشار إلى وجود 52 معتقلا إداريا، أي بموجب أمر عسكري بلا تهمة أو محاكمة أو سقف زمني للاعتقال.

وقال إن من بين الأسرى المقدسيين أكثر من 40 أسيرا يمضون أحكاما بالسجن المؤبد، مضيفا أن الأسير وائل قاسم هو صاحب أعلى حكم من بين المعتقلين ومحكوم بالسجن المؤبد 35 مرة، ومعتقل منذ 22 عاما.

ويوم 17 أبريل/نيسان 1974، أقر المجلس الوطني الفلسطيني، خلال دورته العادية، ذلك التاريخ، يوما وطنيا للوفاء “للأسرى الفلسطينيين” داخل السجون الإسرائيلية، ومنذ ذلك الحين يحيي الفلسطينيون المناسبة بفعاليات شعبية تعبيرا عن تضامنهم مع الأسرى.

ووفق “ورقة حقائق” نشرتها مؤسسات الأسرى، يبلغ عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية نحو 9500، بمن فيهم 80 أسيرة، وأكثر من 200 طفل، ونحو 3660 معتقلا إداريا.

    المصدر :
  • الجزيرة

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