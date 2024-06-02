الأحد 25 ذو القعدة 1445 ﻫ - 2 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إصابات جيش الاحتلال في غزة تكشف الثمن الباهظ للحرب المستمرة

منذ 58 دقيقة
آخر تحديث: 2 - يونيو - 2024 10:30 صباحًا
عناصر من لواء غولاني التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي

عناصر من لواء غولاني التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي

A A A
طباعة المقال

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عدد المصابين في جيش الاحتلال الاسرائيلي بلغ 20 ألف جندي، منذ بداية الحرب في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، مضيفةً أنّ بين الجرحى 8298، صُنّفوا معوَّقين.

وعلّقت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس السبت، على هذا العدد المرتفع من المصابين، خلال نحو 8 أشهر من الحرب المتواصلة على قطاع غزة، بالقول إنّه “رقم ذروة”.

وبينما يتحدّث الإعلام الإسرائيلي وتقارير المستشفيات الإسرائيلية عن أرقام كبيرة للإصابات، فإنّ “جيش” الاحتلال لا يعترف رسمياً بالأعداد الحقيقية، ضمن سياسة التعتيم على حجم خسائره.

وفي ظل استمرار معركة طوفان الأقصى، يرتفع عدد الخسائر المعلنة في صفوف “جيش” الاحتلال الإسرائيلي، الذي أقرّ، قبل أيام، بإصابة 14 عسكرياً في المعارك الدائرة في قطاع غزة، خلال 24 ساعة.

وأضاف “الجيش”، تحت بند “سُمح بالنشر”، أنّ عدد الضباط والجنود المصابين وصل إلى 3657 منذ بداية الحرب، بينهم 1843 أُصيبوا من جراء المعارك البرية في قطاع غزة.

وقبل أشهر، توقّع “جيش” الاحتلال الإسرائيلي أنّ يصل إلى 20 ألفاً عددُ الطلبات المقدَّمة من الجنود الإسرائيليين من أجل الاعتراف بإعاقاتهم، من جرّاء الحرب في غزّة، وذلك حتى نهاية عام 2024، وفق موقع “كالكاليست” الإسرائيلي.

بدورها، أكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أنّه، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، يتضخّم العدد المتزايد من جرحى “جيش” الاحتلال، ليصبح حدثاً له “حجم تاريخي، سيتطلب إطاراً واسعاً من إعادة التأهيل”.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

علم روسيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
مصرع نائب رئيس إدارة منطقة كوروتشانسكي في بيلغورود الروسية إثر انفجار ذخيرة
فلاديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي: السماح لنا بقصف خاركيف ببعض الأسلحة الأمريكية ليس كافيا
الرئيس الأوكراني "فولوديمر زيلنسكي"
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي يلتقي برؤساء دول في سنغافورة ويحشد الدعم لقمة حول أوكرانيا

الأكثر قراءة

الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
أرقام لم يشهدها لبنان من قبل.. التحويلات المالية تتجاوز الـ 20 مليار دولار
وزير الإتصالات جوني القرم
وزير الاتصالات يكشف عدد المشتركين السوريين بخدمات "تاتش وألفا"
عوائل فلسطينية نازحة من شمال غزة
غزة تحت النار
مدينتان في دولة أوروبية مستعدتان لاستقبال لاجئين من غزة.. ما هما؟