إصابات جيش الاحتلال في غزة تكشف الثمن الباهظ للحرب المستمرة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عدد المصابين في جيش الاحتلال الاسرائيلي بلغ 20 ألف جندي، منذ بداية الحرب في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، مضيفةً أنّ بين الجرحى 8298، صُنّفوا معوَّقين.

وعلّقت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس السبت، على هذا العدد المرتفع من المصابين، خلال نحو 8 أشهر من الحرب المتواصلة على قطاع غزة، بالقول إنّه “رقم ذروة”.

وبينما يتحدّث الإعلام الإسرائيلي وتقارير المستشفيات الإسرائيلية عن أرقام كبيرة للإصابات، فإنّ “جيش” الاحتلال لا يعترف رسمياً بالأعداد الحقيقية، ضمن سياسة التعتيم على حجم خسائره.

وفي ظل استمرار معركة طوفان الأقصى، يرتفع عدد الخسائر المعلنة في صفوف “جيش” الاحتلال الإسرائيلي، الذي أقرّ، قبل أيام، بإصابة 14 عسكرياً في المعارك الدائرة في قطاع غزة، خلال 24 ساعة.

وأضاف “الجيش”، تحت بند “سُمح بالنشر”، أنّ عدد الضباط والجنود المصابين وصل إلى 3657 منذ بداية الحرب، بينهم 1843 أُصيبوا من جراء المعارك البرية في قطاع غزة.

وقبل أشهر، توقّع “جيش” الاحتلال الإسرائيلي أنّ يصل إلى 20 ألفاً عددُ الطلبات المقدَّمة من الجنود الإسرائيليين من أجل الاعتراف بإعاقاتهم، من جرّاء الحرب في غزّة، وذلك حتى نهاية عام 2024، وفق موقع “كالكاليست” الإسرائيلي.

بدورها، أكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أنّه، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، يتضخّم العدد المتزايد من جرحى “جيش” الاحتلال، ليصبح حدثاً له “حجم تاريخي، سيتطلب إطاراً واسعاً من إعادة التأهيل”.