السبت 1 محرم 1444 ﻫ - 30 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

20 طائرة تابعة لقوات حفظ السلام تصل روسيا قادمة من كازاخستان

16 - يناير - 2022
آلية عسكرية تابعة لقوات حفظ السلام الروسية

آلية عسكرية تابعة لقوات حفظ السلام الروسية

A A A
طباعة المقال

وصلت 20 طائرة من كازاخستان على متنها جنود روس من قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وأفادت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد: “وصلت عشرون طائرة من طائرات النقل العسكرية التابعة لقوات الفضاء الروسية مع قوات حفظ السلام الروس من قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من كازاخستان في مطار تشكالوفسكي بالقرب من موسكو”.

وأفرغ العسكريون التابعون للقوات المحمولة جوا، الأسلحة والمعدات العسكرية وأمتعتهم في المطار، ثم توجهوا إلى نقاط الانتشار الدائم.

الجدير بالذكر، أن جزءا من قوات حفظ السلام، عاد يوم أمس السبت، من كازاخستان إلى روسيا. عن طريقة 15 طائرة نقل عسكرية روسية.

أعلن الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، أمس السبت، موعد خروج قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة من كازاخستان.

وقال زاس في مقابلة مع قناة “بيلاروس-1”: “سيتم إخراج قوات حفظ السلام بالكامل من كازاخستان… في غضون أسبوع تقريبا ستنقل جميع الوحدات والأفراد إلى نقاط الانتشار الدائم”.

وأوضح زاس أن خطة وزارة الدفاع الروسية تنص على أن جميع القوات ستعود إلى نقاط الانتشار الدائم بحلول 19 يناير/ كانون الثاني، إذا لم تلعب الأحوال الجوية دورا في الأمر.
واعتبر الأمين العام للمنظمة أن لجوء كازاخستان إلى المنظمة في وقت اندلاع أعمال الشغب للحصول على المساعدة كان وجيها ويتماشى مع تطورات الوضع في البلاد.

    المزيد من أخبار العالم

    شركة روس أتوم الروسية
    بكلفة 20 مليار دولار.. اتفاق بين روس أتوم الروسية وتركيا لبناء محطة طاقة نووية
    علم أمريكا
    تخوفا من هجمات إرهابية.. أمريكا تطالب موظفيها بمغادرة مالي
    مخاوف من استمرار تفشي جدري القردة
    ارتفاع وفيات جدري القردة.. والصحة العالمية تتوقع المزيد

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ياسين فواز المعروف بـ "كينغ رولودكس"
    النيابة العامة في بيروت تدعي على كينغ رولودكس!
    القمح
    سوريا تسرق قمحنا... ومن أين يأتي القمح الى افران شمسين؟
    قتيل
    جريمة مروعة في بكفيا.. قتل صديقه وقطع رأسه بسبب خلافات مادية