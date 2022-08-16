الثلاثاء 18 محرم 1444 ﻫ - 16 أغسطس 2022 |
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20 قتيلا بحادث تصادم في باكستان

منذ 4 دقائق
حادث مروري في باكستان- أرشيفية

حادث مروري في باكستان- أرشيفية

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قال متحدث باسم الشرطة ووسائل إعلام،الثلاثاء، إن حادث تصادم بين صهريج نفط وحافلة ركاب أدى لاندلاع حريق مما أودى بحياة 20 شخصا على الأقل في باكستان.

ولم يتضح حتى الآن سبب الحادث الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم على طريق سريع بالقرب من مدينة ملتان بوسط باكستان.

وقال متحدث باسم الشرطة في بيان إن النيران شبت في الحافلة والصهريج بعد تصادمهما، دون أن يقدم تفاصيل عن عدد القتلى.

وذكرت قناتا جيو ودنيا التلفزيونيتان أن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم.

ونجا ستة ركاب، حسبما صرح مسؤول بخدمات الإنقاذ الحكومية لقناة دنيا التلفزيونية في مكان الحادث.

وقال المسؤول “كانت النيران مشتعلة عندما وصلنا إلى هنا”.

    المصدر :
  • رويترز

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