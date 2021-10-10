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20 قتيلا في هجوم مسلح غربي نيجيريا

10 - أكتوبر - 2021
تصاعد العنف في شمال غرب نيجيريا

تصاعد العنف في شمال غرب نيجيريا

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أعلن مسؤول بولاية سوكوتو النيجيرية وعضو محلي بالبرلمان، السبت، عن مقتل 20 شخصا على الأقل في عندما هاجم مسلحون سوقا وأحرقوا سيارات.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه العصابات المسلحة أعمال التخريب في الجزء الشمالي الغربي من البلاد.

وقال إدريس جبير، المستشار الخاص لوزير شؤون الشرطة في سوكوتو، إن “مسلحين على دراجات نارية أطلقوا النار في أماكن متفرقة، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص”.

وأضاف لـ”رويترز”، عبر الهاتف “كان عدد المنفذين كبيرا وقتلوا ما لا يقل عن 20 شخصا بحسب ما رأينا وأحصينا، وأضرموا النيران في 9 سيارات”.

وألقى حسين بوزا العضو المحلي بالبرلمان في سوكوتو بمسؤولية الهجوم على عدم كفاية الأمن في الولاية.

وأكد متحدث باسم شرطة سوكوتو وقوع الهجوم، لكن لم يتسن له على الفور تحديد عدد القتلى.

ويشهد شمال غرب نيجيريا منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي موجة من عمليات خطف أطفال مدارس وقرويين لطلب فدى، مما يؤثر على الحياة اليومية لملايين المواطنين.

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