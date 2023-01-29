200 طائرة حربية.. الناتو يخطط لرسالة جوية لروسيا

يبدو أن الرسائل الاستفزازية المتبادلة بين حلفاء أوكرانيا وروسيا لن تتوقف، حيث يخطط حلف شمال الأطلسي “الناتو” ، لإرسال رسالة جوية غير مسبوقة لروسيا، عبر تدريبات جوية مشتركة بألمانيا في يونيو/حزيران الماضي.

ووفق صحيفة بيلد الألمانية، يستعد الناتو لتوجيه رسالته عبر مناورة جوية كبيرة وواسعة، إذ من المقرر أن تنقل 15 دولة من “الناتو” حوالي 200 مقاتلة مختلفة الأنواع والقدرات التدميرية، إلى ألمانيا من أجل مناورة “مدافع الجو 23”.

ولمدة اثني عشر يومًا في يونيو/حزيران، سيقوم الطيارون بالتدريب على عمليات الحرب الجوية في المجال الجوي الألماني بأكمله، وأحيانًا فوق بولندا وجمهورية التشيك ودول البلطيق ورومانيا.

ووفق الصحيفة ذاتها، من المقرر أن ترسل الولايات المتحدة وحدها حوالي 90 طائرة، بما في ذلك طائراتها المقاتلة إف 35، وإف 16 وإف 15.

ويعد هذا العدد أكبر انتشار للقوات الجوية الأمريكية في ألمانيا منذ تأسيس الناتو في 4 أبريل/نيسان 1949.

فيما تشارك القوات الجوية الألمانية بمقاتلات يوروفايتر، وتورنيدو، وطائرات النقل العسكري “A400M”.

الصحيفة قالت “تهدف المناورات إلى توجيه رسالة لموسكو بأن الناتو سيدافع عن مجاله الجوي بشكل منسق ومشترك، في حالة وقوع هجوم”.

ويأتي الكشف عن المناورات الجوية في وقت تختلف فيه المواقف في التحالف الغربي حول إرسال مقاتلات إلى كييف، إذ يبدو أن الولايات المتحدة وفرنسا وبولندا منفتحة على الأقل حول هذه النقطة.

من ناحية أخرى، استبعد المستشار الألماني أولاف شولتز تسليم طائرات مقاتلة في كلمة أمام البرلمان قبل أيام، وأعاد تأكيد ذلك في اجتماع للحكومة الأربعاء الماضي، وطلب من وزرائه التوحد خلف هذا الموقف.