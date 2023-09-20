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200 قتيل في هجوم أذربيجان على ناجورنو قرة باغ

منذ ساعتين
جندي يحمل علم أذربيجان

جندي يحمل علم أذربيجان

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قال مسؤول انفصالي أرمني معني بحقوق الإنسان في إقليم ناجورنو قرة باغ اليوم الأربعاء إن 200 على الأقل قتلوا في المنطقة نتيجة هجوم عسكري نفذته أذربيجان أوقع أيضا أكثر من 400 مصاب.

وقالت أذربيجان في وقت سابق إنها أوقفت العمل العسكري في ناجورنو قرة باغ بعد أن حققت نجاحا في أرض المعركة أجبر قوات الأرمن الانفصالية على الموافقة على وقف لإطلاق النار مما يعني أن المنطقة ستعود بالكامل لسيادة وسيطرة باكو.

قالت أذربيجان، الأربعاء، إنها تريد أن تدمج أفراد عرق الأرمن الموجودين بإقليم ناجورنو قرة باغ سلميا، وذلك بعد إجبارها القوات المدافعة عن الإقليم المتنازع عليه على الاستسلام في هجوم استمر 24 ساعة.

وذكر حكمت حاجييف مستشار السياسة الخارجية لرئيس أذربيجان خلال مؤتمر صحفي أن نزع السلاح من قوات قرة باغ سيزيد من فرص إعادة ضم الإقليم بنجاح بالإضافة إلى توسيع آفاق السلام مع أرمينيا. والإقليم غير خاضع لسيطرة باكو منذ ثلاثة عقود.

ورفض نداءات تدخل مجلس الأمن الدولي، قائلا إن أي مشكلات يتعين حلها على الأرض.

    المصدر :
  • رويترز

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