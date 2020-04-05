21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطّنة عمان

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الأحد، عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأمر الذي يرفع عدد إجمالي الإصابات إلى 298 حالة، بينما سجلت السلطنة حالتي وفاة فقط.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“، إن ”61 حالة تماثلت للشفاء، في الوقت الذي أهابت فيه الوزارة بجميع المواطنين التقيد بإجراءات العزل الصحي، وتنظيف اليدين بالماء والصابون والتقيد التام بالتباعد الاجتماعي وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى“.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

وكانت و وزارة الصحة العمانية، أعلنت الاسبوع الماضي عن أول وفاة مواطن عماني مصاب بفيروس كورونا (كوفيد-19).

والمواطن المتوفي يبلغ من العمر 72 عاما.

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