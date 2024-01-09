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21 جريحًا في أحد الفنادق.. ماذا حصل في ولاية تكساس الأميركية؟

منذ 37 دقيقة
عناصر من الشرطة في تكساس (أرشيفية)

عناصر من الشرطة في تكساس (أرشيفية)

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أعلنت إدارة الإطفاء في مدينة فورت وورث في ولاية تكساس الأميركية، أنّ 21 شخصًا على الأقل أصيبوا أمس الإثنين، عقب انفجار نجم فيما يبدو عن تسرب غاز في فندق ساندمان في وسط المدينة. فيما لم يتسبب الانفجار في وقوع قتلى وتجري السلطات تحقيقًا في أسباب وقوعه.

وأظهرت لقطات مصورة من مكان الحادث أنقاضًا في أحد شوارع فورت وورث بين مبنيين ومسعفين في موقع الحادث.

وقال كريج تروجاسيك، المتحدث باسم إدارة الإطفاء في فورت وورث، إن المسعفين أنقذوا العديد من الأشخاص المحاصرين في قبو الفندق.

وأضاف تروجاسيك أن أحد المصابين حالته حرجة، وأربعة آخرين في حالة خطيرة لكن إصاباتهم ليست مهددة للحياة، بينما كانت إصابات الباقين طفيفة.

وقال تروجاسيك إنّ 26 غرفة من غرف الفندق بها نزلاء. وأضاف أن أعمال البناء كانت جارية في المبنى في ذلك الوقت، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان لذلك أي دور في الانفجار.

    المصدر :
  • رويترز

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