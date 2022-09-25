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23 قتيلا وعشرات المفقودين إثر غرق عبارة في بنغلادش

منذ 16 ثانية
غرق عبارة في بنغلادش- أرشيفية

غرق عبارة في بنغلادش- أرشيفية

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قتل 23 شخصا اليوم الأحد في بنغلادش بينما لا يزال العشرات في عداد المفقودين إثر غرق عبارة مكتظة بالركاب في أحدث مأساة من نوعها في البلاد.

وقال مدير إدارة إقليم بانشاجار شمال بنغلادش، حيث وقع الحادث، إن الجثث التي تم انتشالها حتى الآن تضم نساء وأطفالا.

وأضاف “عملية الإنقاذ جارية”.

وأشار المسؤول المحلي إلى أنه لا يعرف العدد المحدد للمفقودين لكن ركابا قالوا إن أكثر من 70 شخصا كانوا على متن العبارة.

ويموت المئات من الأشخاص كل عام في حوادث العبارات في بنغلادش وهي دولة منخفضة تنتشر فيها الممرات المائية الداخلية لكن معايير السلامة هناك متواضعة.

وقتل 26 على الأقل في مايو أيار بعد اصطدام قارب سريع مكتظ بناقلة رمال مما أدى لغرقه في نهر بادما.

    المصدر :
  • رويترز

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