الثلاثاء 20 ذو الحجة 1443 ﻫ - 19 يوليو 2022 |
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23 قتيل وعدد من الجرحى بحادث مروري بجنوب مصر

منذ 42 دقيقة
مصرع 6 أشخاص وجرح آخرين جراء انهيار مبنى في حي الوايلي بالقاهرة

مصرع 6 أشخاص وجرح آخرين جراء انهيار مبنى في حي الوايلي بالقاهرة

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في حادث ليس الأول من نوعه في مصر، حيث نسمع في كل فترة عن حادث يقع ضحيته عدد من القتلى والجرحى.

من هنا، قال المكتب الإعلامي لمحافظ المنيا بمصر في بيان إن 23 شخصا لاقوا حتفهم في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي في جنوب البلاد اليوم الواقع في 19 تموز 2022.

وأضاف البيان أن الحادث أوقع أيضا 30 مصابا وقد تم نقلهم إلى مستشفى ملوي العام لتوفير الرعاية الصحية اللازمة.

وقال مصدر أمني لرويترز إن الحادث جاء نتيجة تصادم حافلة بشاحنة متوقفة على جانب الطريق، وكانت الحافلة قادمة من مدينة سوهاج متجهة إلى مدينة القاهرة.

    المصدر :
  • رويترز

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