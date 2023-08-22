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24 ألف منزل وشركة في ولاية تكساس الأمريكية بلا كهرباء!

منذ 36 ثانية
العاصفة المدارية هارولد تقطع الكهرباء عن الآلاف بولاية تكساس الأمريكية

العاصفة المدارية هارولد تقطع الكهرباء عن الآلاف بولاية تكساس الأمريكية

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اجتاحت العاصفة المدارية هارولد الجزء الجنوبي من تكساس اليوم الثلاثاء مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة، لتتسبب في انقطاع الكهرباء عن الآلاف في ظل تحذير خبراء الطقس من احتمال وقوع فيضان وأضرار طفيفة.

وقالت خدمة الطقس الوطنية إن تحذيرا من العاصفة المدارية صدر لنحو 1.3 مليون شخص في المنطقة التي تعرف بالجنوب العميق وفي وادي ريو جراندي، إذ يأتي هارولد محملا برياح سرعتها 80 كيلومترا في الساعة وأمطار غزيرة قد يصل ارتفاع مياهها إلى 15 سنتيمترا في بعض المواقع.

وذكرت الخدمة أن العاصفة ربما تسفر عن فيضان ساحلي وفيضانات على امتداد أنهار وطرق وفي المناطق التي يضعف فيها تصريف المياه، ويحتمل أن تُلحق الرياح القوية أضرارا طفيفة بالمنازل والبنية التحتية.

وأفاد موقع (باور أوتيدج دوت يو.إس) بانقطاع الكهرباء عن نحو 24 ألف منزل وشركة في جنوب شرق تكساس اعتبارا من ظهر اليوم.

وقال جريج أبوت حاكم تكساس في منشور على منصة إكس “كونوا على اطلاع بحالة الطقس وانتبهوا لإرشادات المسؤولين المحليين”.

وذكرت خدمة الطقس الوطنية أن العاصفة المدارية التي تتحرك بسرعة ربما تصل في نحو العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي إلى جزيرة بادري في تكساس.

    المصدر :
  • رويترز

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