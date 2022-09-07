24 ساعة لمغادرة جميع الدبلوماسيين.. ألبانيا تقطع العلاقات مع إيران

قال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، الأربعاء، إن بلاده قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وأمرت بمغادرة الدبلوماسيين وموظفي السفارة الإيرانيين في غضون 24 ساعة بعد تحقيق في هجوم إلكتروني في يوليو تموز.

وقال راما في بيان بالفيديو أرسل إلى وسائل الإعلام “قررت الحكومة على الفور قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الاسلامية الإيرانية”.

وأضاف “رد الفعل الصارم هذا… يتناسب تماما مع خطورة وجسامة الهجوم الإلكتروني الذي هدد بشل الخدمات العامة ومحو الأنظمة الرقمية واختراق سجلات الدولة وسرقة المراسلات الإلكترونية الحكومية على الإنترنت، وإثارة الفوضى والانفلات الأمني في البلاد”.

ولم يصدر رد فعل فوري من السفارة الإيرانية في تيرانا.

واستهدف الهجوم البوابة الإلكترونية لحكومة ألبانيا، وتسبب في حالة من الذعر في خدمات الدولة الألبانية عبر الإنترنت.

وتم حينها توقف المئات من الخدمات عبر الإنترنت لمدة أيام، وفقا لصحيفة “ألبانيا ديلي نيوز”.

وتشهد العلاقات بين البلدين توترا منذ عام 2014، عندما استقبلت ألبانيا نحو ثلاثة آلاف عضو من منظمة (مجاهدي خلق) الإيرانية المعارضة، والذين استقروا في مخيم بالقرب من دوريس، الميناء الرئيسي في البلاد.

وسبق أن أعلنت ألبانيا أنها أحبطت عددا من الهجمات التي خطط لها عملاء إيرانيون ضد المنظمة المعارضة.

وقال راما إن “التحقيق المفصل قدم لنا دليلا دامغا على أن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له بلادنا جرى بتدبير ورعاية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من خلال الاستعانة بأربع مجموعات هي التي نفذت الهجوم”.