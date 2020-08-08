243 امرأة..رقم قياسي للمرشحات بالفوز بمقاعد في مجلس النواب الأمريكي

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أعلن مركز النساء الأميركيات والسياسة، الجمعة ، عن رقم قياسي للنساء المرشحات بالفوز بمقاعد في مجلس النواب الأميركي، في انتخابات نوفمبر.

وضمنت 243 امرأة ترشيح أحزابهن لعضوية المجلس، وفق المركز التابع لمعهد إيغلتون للسياسات بجامعة راتغيرز.

ويتوقع ارتفاع عددهن بانتظار الانتخابات التمهيدية في 13 ولاية، وفق المركز.

وأضاف المركز إن الرقم القياسي السابق لعدد النساء المرشحات لعضوية مجلس النواب سُجل في الانتخابات النصفية عام 2018، عندما بلغ 234 سيدة.

والنساء اللواتي فزن بترشيح أحزابهن لخوض انتخابات 3 نوفمبر ينقسمن إلى 74 عن الجمهوريين و169 عن الديمقراطيين.

والرقم القياسي السابق لمرشحات الحزب الجمهوري بلغ 53 امرأة، في 2004، فيما خاضت 182 مرشحة عن الديمقراطيين انتخابات المجلس، عام 2018.

وعام 2018، تم انتخاب عدد قياسي من النساء ومرشحي الأقليات لعضوية الكونغرس.

ونحو ربع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 تشغلها نساء، 88 من الحزب الديمقراطي و13 من الحزب الجمهوري.

ونانسي بيلوسي، الرئيسة الحالية الديمقراطية للمجلس، هي أول امرأة تتولى هذا المنصب، إذ ترأست مجلس النواب، بين 2007 و2011، وعادت لرئاسة المجلس في الانتخابات النصفية، عام 2018، عندما فاز الديمقراطيون بغالبية مقاعد مجلس النواب.