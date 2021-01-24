25 مليون إصابة.. كورونا يسجل معدلات قاسية جداً في أمريكا

تجاوزت الولايات المتحدة رسميا، الأحد، عتبة 25 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء انتشار الوباء، وذلك بعد بضعة أيام من تسلم الرئيس، جو بايدن، منصبه.

وأحصت جامعة جونز هوبكنز المرجعية إصابة 25 مليونا وثلاثة آلاف و695 شخصا، لافتة إلى أن أكثر من 417 ألف شخص قضوا بكوفيد-19 في البلاد.

وتعد الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا من جراء الوباء.

وتشير بيانات مشروع “كوفيد تراكينغ”، إلى أن المتوسط الأسبوعي للإصابات الجديدة يسجل انخفاضا بعد بلوغه ذروته في 12 يناير. إلا أن مسار الوفيات لم تطرأ عليه تغيرات.

وتتوقع مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها التي تكون مجتمعة وكالة الصحة العامة الفدرالية الرئيسية في الولايات المتحدة، بلوغ عدد الوفيات جراء الإصابات الوبائية ما بين 465 ألفا و508 آلاف بحلول منتصف فبراير.

وأدرج الرئيس بايدن مكافحة الوباء في مقدم أولويات ولايته التي بدأت قبل أقل من أسبوع.

وكشفت إدارته، الخميس، خارطة طريق مفصلة لمكافحة تفشي كوفيد-19، تقوم أساسا على زيادة عمليات التلقيح في موازاة زيادة عدد الفحوص.

وتتطلع هذه الإدارة أيضا إلى موافقة الكونغرس على صرف ما يقدر ب1,900 مليار دولار، تخصص 20 مليارا منها للقاحات و50 للفحوص.

وكان الرئيس الديموقراطي تعهد حقن 100 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا المستجد في الأيام الـ 100 الأولى من ولايته.

وتأمل السلطات الترخيص للقاحات جديدة في الأسابيع المقبلة، وخصوصا لقاح جونسون أند جونسون الذي يمنح بجرعة واحدة فقط.