250 مليون دولار لمصر بهدف شراء مواد بترولية وسلع زراعية

أعلنت مؤسسة التمويل الأفريقية اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم تقديم تسهيل قرض لمصر بقيمة 250 مليون دولار بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل شراء مواد بترولية وسلع زراعية.

وسيتوزع التسهيل الذي يتماشى مع الشريعة الإسلامية البالغ أجله عامًا واحدا بالتساوي بين كيانين رئيسيين مملوكين للدولة هما الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية.

وقالت مؤسسة التمويل الأفريقية إن التمويل سيساعد مصر على شراء الوقود والمنتجات البترولية والقمح والذرة والزيوت النباتية والسكر.

والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.