26 قتيلا على الأقل في انقلاب عبارة في نيجيريا

قال مسؤولون محليون إن ما لا يقل عن 26 لقوا حتفهم ولا يزال آخرون في عداد المفقودين بعد انقلاب عبارة عند خزان أحد السدود في القطاع الأوسط من شمال نيجيريا (الأحد 10-9-2023)، في ثاني حادث كبير من نوعه في المنطقة خلال ثلاثة أشهر.

وقال بولوجي إبراهيم المتحدث باسم حاكم ولاية نيجر إن القارب كان يحمل أكثر من مئة بينهم نساء وأطفال، في منطقة حكومة موكوا المحلية بالولاية. وأضاف أن الضحايا كانوا متوجهين إلى مزارعهم حيث يمرون في طريقهم على سد كبير.

وقال إبراهيم “تم التأكد من مقتل 26 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، وتم إنقاذ أكثر من 30 شخصا، في حين تتواصل عملية الإنقاذ المشتركة التي تقوم بها الشرطة البحرية وغواصون محليون بالتعاون مع وكالة إدارة الطوارئ في ولاية نيجر”.

وفي يوليو تموز، لقي أكثر من 100 شخص حتفهم عندما انقلب قارب كان محملا بأكثر من طاقته في منطقة نائية من ولاية نيجر، في واحدة من أسوأ الكوارث من نوعها على مدى سنوات.