26 مفقودا بعد انقلاب قارب في إندونيسيا

لا تزال حوادث البحر تستمر حيث يسمع العالم يوميا حاددثة غرق وفقدان، ولا سيما فقدان الركاب على القوارب.

من هنا، قالت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية اليوم السبت إن فرق الإنقاذ تبحث عن 26 شخصا فقدوا بعد انقلاب قارب يقل 43 شخصا قبالة جزيرة سولاويسي.

وأفادت وسائل إعلام محلية أنه تم الإبلاغ عن فقدان القارب الذي يعمل بمحرك عندما لم يصل إلى وجهته في اليوم التالي لمغادرته ميناء باوتيري في ماكاسار عاصمة مقاطعة سولاويسي الجنوبية منتصف الليل يوم الخميس.

وقال جونايدي رئيس وكالة البحث والإنقاذ في سولاويسي الجنوبية اليوم السبت إن زوارق القطر نقلت الركاب الذين تم إنقاذهم إلى بانجارماسين في جنوب كاليمانتان وإلى جينيبونتو في المقاطعة.

وعزت السلطات سبب الحادث إلى نقص الوقود وسوء الأحوال الجوية.

وقال جونايدي “تأكدنا من غرق القارب في منطقة البحث.

وتلقينا معلومات تفيد بعثور زوارق القطر المارة على 17 شخصا وإنقاذهم”.

كانت هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية قد حذرت يوم الخميس من أمواج يصل ارتفاعها إلى 2.5 متر في مناطق مضيق ماكاسار مما يشكل خطرا على السلامة.