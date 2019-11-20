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27 جريحا باشتباكات الجسور في بغداد

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استعادت القوات الأمنية العراقية، صباح اليوم الأربعاء، السيطرة على جسر الأحرار وأبعدت المتظاهرين إلى ساحة الخلاني وشارع الرشيد باتجاه جسر السنك وسط بغداد.

وفرقت القوات الأمنية في ساعات الفجر الأولى، المتظاهرين المتواجدين على جسر الأحرار بقنابل الغاز المسيل للدموع مما تسبب بوقوع إصابات بين المتظاهرين.

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إلى ذلك، قال مسؤولون أمنيون عراقيون إن ما لا يقل عن 27 متظاهراً أصيبوا في اشتباكات متجددة الليلة الماضية وسط بغداد. وأضافوا أن الاشتباكات وقعت بين الساعة الرابعة والخامسة فجر الأربعاء بالقرب من جسر الأحرار في وسط العاصمة.

واستخدمت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من التقدم إلى المنطقة الخضراء المحصنة، حيث يقع مقر الحكومة.

وسيطر الثوار في وقت سابق جانبًا من الجسر فيما انتشرت قوات الأمن على الجانب الآخر.

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