28 أكتوبر.. ما بعد هذا اليوم في بريطانيا ليس كما قبله!

أدت استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس إلى إجراء اقتراع داخلي جديد لحزب المحافظين لضمان تعيين خلف لها بحلول 28 أكتوبر، على أبعد تقدير، لكنه قد ينتهي مساء الاثنين.

فقد أُعلن، الأحد، ترشح شخصين رسميا، هما وزير المال السابق ريشي سوناك، الذي حصل على 100 تزكية من نواب الحزب الضرورية لخوض السباق، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بيني موردنت التي لم تحصل عليها.

وبالتالي، قد يؤدي قرار رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بعدم الترشح إلى انتهاء السباق في وقت مبكر من مساء الاثنين.

وفي ما يأتي الجدول الزمني المحدد لهذه الانتخابات، كما كان مخططا لها قبل انسحاب بوريس جونسون.

الاثنين 24 أكتوبر

14,00 (13,00 ت غ): الموعد النهائي للحصول على تأييد 100 من أعضاء البرلمان المحافظين وبالتالي القدرة على أن يكون الشخص مرشحا رسميا.

في فترة ما بعد الظهر، إذا حصل اثنان من المرشحين على 100 تزكية من نواب الحزب الضرورية لخوض السباق، يصوت النواب على مرشحهم المفضل، وهو إجراء لم يكن موجودا هذا الصيف، عندما صوت أعضاء الحزب لصالح ليز تراس فيما فضّل النواب ريشي سوناك.

ومن شأن هذه الخطوة أن تترك مجالا لمن سيكون متأخرا في السباق، للانسحاب.

وإذا بقي مرشح واحد فقط، يتم تعيينه فورا.

وإذا لم يحسم أحد المرشحين السباق سيتعين على أعضاء الحزب، البالغ عددهم نحو 170 ألفا، الاختيار بين أكثر مرشحين شعبية.

الجمعة 28 أكتوبر

ينتهي التصويت عبر الإنترنت عند الساعة 11,00 بالتوقيت المحلي (10,00 ت غ) على أن تعلن النتائج في وقت لاحق من اليوم نفسه.