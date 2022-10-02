28.9 مليون دولار منحة أمريكية لحماية 500 ألف طفل من سوء التغذية باليمن

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” مساء (الأحد 2-10-2022) إنها تلقت 28.9 مليون دولار منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم الخطة التي تنفذها المنظمة الدولية لتوسيع نطاق الكشف المبكر عن حالات سوء التغذية لدى الأطفال في اليمن ومعالجتها.

وقال بيان لمكتب يونيسيف في اليمن إن جزءا كبيرا من هذه المنحة سيُخصص لشراء أغذية علاجية جاهزة للاستخدام للأطفال.

ونقل البيان عن ممثل يونيسيف في اليمن فيليب دواميل، قوله “في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها اليمن، يعاني أكثر من نصف مليون طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد الذي يتهدد حياتهم 11 مرة مقارنة بالأطفال الذين يتلقون تغذية جيدة”.

في غضون ذلك، أكدت الأمم المتحدة أن عدد اليمنيين الذين هم في حاجة ماسة إلى مساعدة إنسانية وحماية ارتفع خلال العام الجاري 13 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، بفعل الآثار “المعقدة” للصراع الدامي المستمر للعام الثامن على التوالي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، في تقرير اليوم الأحد، إن أكثر من 23.4 مليون شخص، أي ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان، بحاجة للمساعدة والحماية في 2022، مقارنة بنحو 21 مليونا في 2021.

وأضاف أن الرقم مرشح للزيادة في حال استمرت الآثار الناتجة عن الصراع وقلة تمويل البرامج الإنسانية والإغاثية.

وتمثل الأزمة الإنسانية في اليمن واحدة من أسوأ الأزمات في العالم وفقا للأمم المتحدة، إذ أدى الصراع الدامي المستمر منذ أكثر من سبع سنوات والتدهور الاقتصادي الحاد إلى تفاقم الاحتياجات في كافة القطاعات وازدياد معاناة الأطفال وأسرهم وتشريد الملايين وجعل أسعار المواد الغذائية بعيدة عن متناول الكثيرين.