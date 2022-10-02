الأحد 6 ربيع الأول 1444 ﻫ - 2 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

28.9 مليون دولار منحة أمريكية لحماية 500 ألف طفل من سوء التغذية باليمن

منذ 13 ثانية
أطفال اليمن

أطفال اليمن

A A A
طباعة المقال

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” مساء (الأحد 2-10-2022) إنها تلقت 28.9 مليون دولار منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم الخطة التي تنفذها المنظمة الدولية لتوسيع نطاق الكشف المبكر عن حالات سوء التغذية لدى الأطفال في اليمن ومعالجتها.

وقال بيان لمكتب يونيسيف في اليمن إن جزءا كبيرا من هذه المنحة سيُخصص لشراء أغذية علاجية جاهزة للاستخدام للأطفال.

ونقل البيان عن ممثل يونيسيف في اليمن فيليب دواميل، قوله “في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها اليمن، يعاني أكثر من نصف مليون طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد الذي يتهدد حياتهم 11 مرة مقارنة بالأطفال الذين يتلقون تغذية جيدة”.

في غضون ذلك، أكدت الأمم المتحدة أن عدد اليمنيين الذين هم في حاجة ماسة إلى مساعدة إنسانية وحماية ارتفع خلال العام الجاري 13 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، بفعل الآثار “المعقدة” للصراع الدامي المستمر للعام الثامن على التوالي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، في تقرير اليوم الأحد، إن أكثر من 23.4 مليون شخص، أي ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان، بحاجة للمساعدة والحماية في 2022، مقارنة بنحو 21 مليونا في 2021.

وأضاف أن الرقم مرشح للزيادة في حال استمرت الآثار الناتجة عن الصراع وقلة تمويل البرامج الإنسانية والإغاثية.

وتمثل الأزمة الإنسانية في اليمن واحدة من أسوأ الأزمات في العالم وفقا للأمم المتحدة، إذ أدى الصراع الدامي المستمر منذ أكثر من سبع سنوات والتدهور الاقتصادي الحاد إلى تفاقم الاحتياجات في كافة القطاعات وازدياد معاناة الأطفال وأسرهم وتشريد الملايين وجعل أسعار المواد الغذائية بعيدة عن متناول الكثيرين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

إيمانويل ماكرون
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
ماكرون يتعهّد بالعمل لفرض عقوبات جديدة على روسيا
تواصل الدعم العالمي لاحتجاجات إيران
إنتفاضة إيران
تواصل الدعم العالمي لاحتجاجات إيران
الريال الإيراني
إنتفاضة إيران
الاحتجاجات تعصف بالاقتصاد الإيراني.. الريال في أدنى مستوياته

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

حسن نصرالله
أول تعليق لنصر الله عن الأحداث في إيران.. "الحاكم الحقيقي هو المهدي المنتظر"!
الثقب أغلى غطاء القلم لتأمين تدفق الهواء إذا علق الغطاء في حلق شخص ما
بالفيديو.. سر عجيب قد ينقذ حياتكم موجود في فتحة قلم الحبر!
علامات قد تدل على مرحلة متقدّمة من سرطان المثانة.. إحداها في الرجلين!