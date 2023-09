3 أيام من أكتوبر قد تحمل معها مفاجآت.. تحذير جديد لـ "هوغربيتس"!

حذر العالم الهولندي فرانك هوغربيتس من احتمالية وقوع نشاط زلزالي خلال الفترة المقبلة، والذي قد تصل قوته إلى 7 على مقياس ريختر، منوها بأن ذروة هذا النشاط ستكون يوم 2 تشرين الأول.

وأشار هوغربيتس عبر مقطع فيديو نشر على حساب “SSGEOS” إلى وجود 4 اقترانات كوكبية، تحدث على مدار الأسبوع، وأنه خلال منتصف الأسبوع قد نشهد اقتران عطارد والأرض ونبتون، وأن الفترة التي قد تشهد نشاطًا زلزاليًا خطيرًا هي الفترة الممتدة بين 1 و3 تشرين الأول.

Planetary geometry is difficult to interpret with four conjunctions spread out over the next 10 days. As far as I can tell, 1-3 October will be more critical. https://t.co/Cao2VExGNB

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) September 29, 2023