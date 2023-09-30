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3 أيام من أكتوبر قد تحمل معها مفاجآت.. تحذير جديد لـ "هوغربيتس"!

منذ 31 دقيقة
آخر تحديث: 30 - سبتمبر - 2023 5:07 مساءً
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس

العالم الهولندي فرانك هوغربيتس

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حذر العالم الهولندي فرانك هوغربيتس من احتمالية وقوع نشاط زلزالي خلال الفترة المقبلة، والذي قد تصل قوته إلى 7 على مقياس ريختر، منوها بأن ذروة هذا النشاط ستكون يوم 2 تشرين الأول.

وأشار هوغربيتس  عبر مقطع فيديو نشر على حساب “SSGEOS” إلى وجود 4 اقترانات كوكبية، تحدث على مدار الأسبوع، وأنه خلال منتصف الأسبوع قد نشهد اقتران عطارد والأرض ونبتون، وأن الفترة التي قد تشهد نشاطًا زلزاليًا خطيرًا هي الفترة الممتدة بين 1 و3 تشرين الأول.

واشتهر هوغربيتس بتنبؤاته المثيرة للجدل بوقوع زلازل كبيرة. وقد توقع وقوع زلزال تركيا وسوريا العنيف في فبراير عام 2023، وك1لك أشار إلى زلزال المغرب والذي كان بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل أكثر من 5000 شخص.

تعتمد تنبؤات هوغربيتس على نموذج رياضي يتنبأ بتراكم الإجهاد في القشرة الأرضية. ويعتقد هوغربيتس أن هذا النموذج يمكن استخدامه لتحديد المناطق المعرضة للزلازل، وتوقع وقت وقوعها.

على الرغم من شهرته، إلا أن تنبؤات هوغربيتس لا تحظى بدعم جميع العلماء. ويعتقد البعض أن نموذجه الرياضي غير موثوق به، وأن تنبؤاته ليست دقيقة.

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