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3 اتهامات.. إيران تصدر مذكرة اعتقال بحق فائزة رفسنجاني

منذ 41 دقيقة
فائزة هاشمي

فائزة رفسنجاني

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أصدر السلطات الإيرانية مذكرة اعتقال بحق ابنة رئيس إيران الأسبق علي رفسنجاني.

كشف المدعي العام الإيراني علي صالحي، الأحد، عن صدور لائحة اتهام ضد الناشطة السياسية فائزة رفسنجاني.

وفائزة رفسنجاني هي ابنة الرئيس الإيراني الأسبق الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، وتم اتهامها بالتحريض ضد النظام الحاكم في إيران.

وقال صالحي في تصريحات صحفية، بشأن الاتهامات الموجهة ضد فائزة هاشمي رفسنجاني، إنه “لقد تم إصدار لائحة الاتهام والتي شملت الدعاية والتحريض ضد النظام وإهانة المقدسات”.

وأشار صالحي إلى صدور أمر استدعاء واعتقال بحق فائزة هاشمي، لافتاً إلى أنه “الادعاء العام يتابع القضية بشكل مستمر”.

وفي مطلع يونيو/حزيران الماضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم القضاء الإيراني، أن النظام القضائي تابع تصريحات فائزة هاشمي وتم رفع شكوى ضدها أمام النيابة العامة الإيرانية.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قالت فائزة هاشمي رفسنجاني إن إزالة الحرس الثوري الإيراني من لائحة المنظمات الإرهابية لدى الولايات المتحدة الأمريكية ليس من مصلحة الشعب الإيراني.

وقالت في مقابلة صحفية إن “الطريقة الوحيدة لإعادة الحرس الثوري الإيراني إلى ثكناته العسكرية هي إبقاؤه على قائمة تلك العقوبات”، مضيفة “أنا أعارض بشدة رفع العقوبات عن الحرس الثوري”.

وفي عام 2019، أدرج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مليشيات الحرس الثوري بأكملها كمنظمة إرهابية، وذلك لأن “الجماعة العسكرية الإيرانية تشارك بنشاط في تمويل الإرهاب والتحريض عليه كأداة للحكم”.

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