3 جامعات أميركية تتلقى تهديدات بوجود قنابل في حرمها

سجّلت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة ارتفاعًا في نسبة الجرائم وإطلاق النار وحوادث الطعن في الأماكن العامة، ما يعرّض حياة الملايين للخطر.

في السياق، تحقّق الشرطة الأميركية في تلقي ثلاث جامعات في ولاية فيرجينيا، تهديدات بالقنابل. وهي جامعة Norfolk وكلية Tidewater Community وجامعة Regent.

وتلقت جامعة Regent في البداية تقارير عن تهديد بوجود قنبلة في حوالي الساعة 11:30 صباح الثلاثاء 12 تموز بالتوقيت المحلي، وأصدرت أمر إخلاء لحرم الجامعة، واعتبارا من الساعة 1:30 مساء، قالت شرطة فيرجينيا بيتش إن التحقيق في الموقع انتهى وإن الجامعة عادت للعمل كالمعتاد.

أمّا جامعة Norfolk فلا يزال تفتيش عناصر الشرطة لحرم الجامعة مستمرًا عقب تلقيها تهديدًا.

كما تلقى مركز الطوارئ في الساعة 11:21 صباحا لكلية Tidewater، وقد أُخليت المدرسة وأجرت الشرطة وعناصر الإطفاء بحثًا شاملا، ولم يُعثر على أي قنابل.

وفي وقت سابق، أفادت شرطة مدينة نيويورك الأميركية، بأن نسبة الجرائم ارتفعت بنسبة 31% خلال شهر حزيران الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ونقلت صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية عن الشرطة إحصاءات كشفت عن ارتفاع معدلات جرائم السرقة الكبرى بنسبة 41%، وكذلك ارتفاع معدلات السرقة التقليدية بنسبة 36.1%، وارتفاع معدلات السطو على المنازل والمؤسسات بنسبة 33.8%.

الى ذلك، أشارت الشرطة إلى ارتفاع مؤشر الجريمة بشكل عام بنسبة 31.1% مقارنة بحزيران 2021، حيث شهد الشهر الماضي ارتكاب 26 جريمة قتل، فيما انخفضت حوادث إطلاق النار بنسبة 24.2% في حزيران.

في السياق عينه، كشفت الشرطة عن أنها صادرت أكثر من 3700 بندقية حتى وقتنا هذا، كما نفذت 355 عملية اعتقال بتهمة حيازة السلاح في حزيران 2022 ليرتفع العدد الإجمالي للأشهر الستة من العام على مستوى المدينة إلى 2381، بزيادة قدرها 4% عن 2290 عملية اعتقال للسلاح في النصف الأول من عام 2021.