3 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

استشهد ثلاثة مواطنين،الخميس، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

والشهداء الثلاثة هم: صدقي زكارنة من الحي الشرقي في مدينة جنين (22 عامًا)، وطارق الدمج من مخيم جنين (32 عامًا)، وعطا الشلبي من بلدة قباطية جنوب جنين (46 عامًا).

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصة على اسطح عدد من المنازل والبنايات المرتفعة.

وأفادت مصادر محلية أن مواجهات عنيفة دارت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت بشكل كثيف الرصاص الحي باتجاههم.

وأضافت أن قوات الاحتلال اطلقت النار بشكل مباشر على سيارة اسعاف كانت تحول نقل أحد المصابين، وأن سائقها نجا من موت محقق.

وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام مستشفى ابن سينا، حمل المشاركون فيها جثامين الشهداء، وجابوا شوارع مدينة جنين ومخيمها، ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال، وطالبوا بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، مؤكدين ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية.

وأعلنت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة جنين، اليوم الإضراب الشامل حدادًا على أرواح الشهداء، وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا، ودعت كافة المواطنين للمشاركة في تشييع جثامينهم.

وبارتقاء الشهداء الثلاثة في جنين ومخيمها يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 216 شهيدا، بينهم 164 في الضفة الغربية، و52 في قطاع غزة.