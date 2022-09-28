3 شهداء برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن استشهاد 3 شبان جراء العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين.

وأوضحت الصحة، في بيان مقتضب لها، أن الشهداء هم: عبد فتحي خازم ومحمد محمود الوانة وأحمد نظمي علاونة”.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين صباح اليوم وحاصرت منزل الشهيد رعد حازم.

وأوضحت أنّ قوات الاحتلال وعقب محاصرتها للمنزل الشهيد رعد حازم قامت باستهدافه بصاروخ مضاد للدروع، فيما دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه المخيم.

وكانت الصحة قد أعلنت عن إصابة 9 مواطنين بجروح مختلفة، بينهم حالتان خطرتان (رصاص في الصدر)، خلال العدوان الإسرائيلي على جنين.

ونشر الإعلام العبري، الأربعاء، صورًا للسلاح الذي اشتبك به الشهيد عبد الرحمن خازم، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم جنين صباح اليوم.

وذكر، أن جيش الاحتلال ضبط السلاح الذي اشتباك فيه الشهيد عبد الرحمن، حيث وضع عليه صورة شقيقه رعد الذي نفذ عملية شارع “ديزنغوف” في أبريل الماضي، قتل خلالها ثلاثة إسرائيليين.

يشار إلى أن جيش الاحتلال اقتحم بأعداد كبيرة مخيم جنين، صباح اليوم، واشتبك مع المقاومين، حيث استشهد أربعة شبان وهم: عبد الرحمن خازم، ومحمد براهمة، وأحمد علاونة، وطارق الشقفة.