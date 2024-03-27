3 شهداء في جنين.. اثنان منهم في قصف طائرة مسيرة

استشهد خلال الساعات الـ6 الماضية، 3 شبان فلسطينيين وأصيب أربعة آخرين بعضهم بجروح خطيرة خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ عشر ساعات متواصلة لمخيم ومدينة جنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، ارتقاء الشبان: أيمن يوسف عزوقة (19 عاما) برصاص الاحتلال في الصدر والبطن، والشاب محمد ناصر السبتي (19 عاما) في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية، بالإضافة إلى الشاب حمزة حسام عرعراوي (27 عاما) الذي استشهد كذلك في القصف ذاته.

واستهدفت مسيرة إسرائيلية، مجموعة من الشبان في حارة الدمج في مخيم جنين صباح اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق الليلة، أعلن مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام بكر، استشهاد الشاب أيمن يوسف حسان عزوقه (19 عاما)، الذي وصل إلى المستشفى شهيدا متأثرا بإصابته الخطيرة في الصدر والفخذ.

ومنعت قوات الاحتلال منعت إسعاف الهلال الأحمر من تقديم العلاج للشاب عزوقه، ما أدى لاستشهاده.

واندلعت مواجهات واشتباكات في حي المراح، استولى خلالها جنود الاحتلال على كاميرات المراقبة في الحي.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مدينة جنين من شارع نابلس، وداهمت عددا من المنازل في أحياء الجابريات، وجبل أبو ظهير، والسكة، وخلة الصوحة، ما أدى لاندلاع مواجهات واشتباكات تخللها تفجير عبوات ناسفة بآليات الاحتلال.

وشهدت مدينة جنين ومخيمها وعدة بلدات محيطة بها اقتحاما كبيرا من قبل قوات الاحتلال، التي نشرت قناصتها في عدة أحياء وبنايات سكنية.

واقتحمت قوات الاحتلال حي الجابريات وتمركزت قرب إسكان المهندسين ومدرسة الجابريات، تزامنا مع اندلاع مواجهات عنيفة تخللها إطلاق المقاومون النار تجاه آليات وجنود الاحتلال.

وفجّرت قوات الاحتلال خط المياه الرئيسي بمدينة جنين، الذي يغذي الحي الغربي وحي الجابريات ومخيم جنين وعدد كبير من الأحياء المجاورة.

واستهدف المقاومون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة شديدة الانفجار، وذلك خلال اقتحامها شارع السكة في مدينة جنين، وشهد محيط مخيم جنين إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال.

وهدمت جرافات الاحتلال العسكرية نصب الشهيد زياد الزرعيني في شارع نابلس بمدينة جنين، فيما اندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة في حي المراح بجانب سوبرماركت المدينة في جنين، واستولى جنود الاحتلال على كاميرات المراقبة في الحي، وسط اعتداء على الأهالي وممتلكاتهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين أسيد عباس وضياء عباس من بلدة الزبابدة، وشاب ثالث خلال تواجدهم بمركبتهم بالقرب من مستشفى الرازي بمدينة جنين، واعتدت عليهم وفجّرت مركبتهم.

وفي بلدة قباطية، أصيب أربعة شبان فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات عنيفة اندلعت في البلدة جنوب مدينة جنين.

وقامت قوات الاحتلال بعملية تدمير للبنية التحتية في بلدة قباطية، وخاصة بالقرب من منطقة “الحسبة”.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون شمال غرب جنين، وتصدت المقاومة للاقتحام بإطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة استهدف قوات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد العزيز خمايسة بعد اقتحام منزله في بلدة اليامون بجنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين بجنين واعتقلت الشقيقين محمد وبهاء قاسم شلاميش بعد دهم وتفتيش منزليهما، فيما استهدف شبان قوات الاحتلال بعبوة محلية الصنع أثناء اقتحامها بلدة برقين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفردان غرب جنين، وسيّرت آلياتها في البلدة، واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بإطلاق نار عند مدخل البلدة كفردان.