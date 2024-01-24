3 طائرات إسرائيلية مسيرة تحت سيطرة كتائب "القسام"

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أمس الثلاثاء، مشاهد لاستيلاء مقاتليها على 3 طائرات مسيرة، تتبع لقوات الاحتلال اﻹسرائيلي في قطاع غزة، ومن بينها طائرتان انتحاريتان.

ونشرت القسام في بيان لها، تؤكد فيه أن مقاتليها سيطروا على ثلاث طائرات درون منها طائرتان انتحاريتان من نوع ماعوز جنوب حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة.

ويأتي ما كشفت عنه “القسام” بالتزامن مع نشر فيديو يوثق عملية مخيم المغازي التي تسببت في أكبر حصيلة قتلى بصفوف قوات الاحتلال منذ بدء العدوان البري على قطاع غزة.

كما يظهر الفيديو لحظة استهداف مبنى يتحصن فيه جنود تابعون لقوات الهندسة، ودبابة ميركافاه بقذائف، قبل أن يتم تفجير حقل ألغام بقوات الاحتلال ما أدى إلى انهيار المبنى الذي قتل فيه الجنود والضباط.

وأشار البيان إلى أن “المبنيين المستهدفين هدما بسبب المواد المتفجرة التي استخدمتها قواتنا”.

واعترفت وسائل إعلام عبرية، وقالت؛ “إن المنازل التي تفجرت نتيجة الهجوم على الألغام، تحولت إلى كومة من التراب، ومعالم المنطقة اختفت بصورة فظيعة بسبب شدته”.

ويذكر أن حصيلة قتلى جيش الاحتلال، منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر بلغت 552 قتيلا، في حين قتل حتى الآن منذ العدوان البري على قطاع غزة 217 ضابطا وجنديا.







