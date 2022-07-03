3 قتلى في انفجارات في بيلجورود الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا

أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية “فياتيسلاف جلادكوف” أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وتعرضت عشرات المباني السكنية لأضرار في المنطقة الأحد 3 تموز.

وكانت أنباء قد أفادت في وقت سابق بسماع عدة انفجارات في المدينة الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وأشار جلادكوف الى أن 11 بناية سكنية و39 منزلًا خاصا لحقت بهم أضرار منها خمسة دُمّرت بالكامل.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقارير. ولم يصدر رد فعل بعد من أوكرانيا على هذه الأنباء.

على صعيد آخر،أعلن مسؤول دفاعي أميركي كبير أن القوات الأوكرانية تحقق “نجاحًا كبيرًا” باستخدام نظام صاروخي متقدم قدمته الولايات المتحدة، لاستهداف مواقع القيادة الروسية.

واستخدم الأوكرانيون أنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS) لاستهداف مواقع القادة الروس في معركتهم للمنطقة الشرقية من البلاد المعروفة باسم دونباس.

وقال المسؤول: “نظرًا لأنه نظام دقيق وأطول مدى، فإن الأوكرانيين قادرون على اختيار الأهداف بعناية، من شأنها تقويض الجهود التي تبذلها روسيا بطريقة أكثر منهجية أكثر مما يمكنهم فعله مع أنظمة المدفعية قصيرة المدى”.

أمّا عن آخر التطورات شرقًا، فقد احتدم القتال في ليسيتشانسك، آخر معقل لأوكرانيا في منطقة لوغانسك الاستراتيجية، في حين هزت الانفجارات مدينة ميكولايف الجنوبية بعدما تزايد عدد القتلى المدنيين من الضربات الروسية في بلدات تقع خلف خطوط المواجهة.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن أندريه ماروتشكو، الضابط في قوات لوغانسك الشعبية الموالية لروسيا، قوله إن علم المطرقة والمنجل الأحمر يرفرف الآن فوق المبنى الإداري في ليسيتشانسك، غير أن الجيش الأوكراني نفى المزاعم بأن المدينة محاصرة.