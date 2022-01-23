3 مشتبه بهم بمقتل سعودي يختبئون في إيران

كشفت معلومات صحافية في باكستان أسماء ثلاثة مشتبه بهم متورطين بقتل دبلوماسي سعودي عام 2011 وأنشطة ارهابية أخرى وهم: علي مستحسن ورضا امام وسيد احمد.

ونقلت ” العربية” عن صحيفة باكستانية معلومات عن القضية تفيد بأن المتورطين الثلاثة يختبئون في ايران ولا يمكن اعتقالهم دون تعاون طهران وكشفت الصحيفة أن المخابرات توصلت الى خيوط مثمرة لوجود المشتبه بهم في ايران.

وفي هذا السياق اضافت المعلومات ان اسلام اباد طلبت من طهران في وقت سابق المساعدة باعتقال المشتبه بهم لافتة الى ان نشرة حمراء قد صدرت لاعتقالهم بتهمة اغتيال الدبلوماسي السعودي عام 2011