3 منهم تجاوزوا الثمانين.. بابا الفاتيكان يعلن تعيين 21 من الكرادلة الجدد

أعلن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان (الأحد 9-7-2023) أنه سيمنح 21 رجل دين بالكنسية لقب الكاردينال، واضعا بصمته مجددا على مجموعة ستختار خليفته بعد وفاته أو تنحيه.

وقال البابا فرنسيس في أثناء إلقاء العظة الأسبوعية، الأحد أمام المصلين من الكاثوليك والسياح إن مراسم منح لقب الكاردينال، التي تعرف باسم المجمع الكنسي، ستجرى يوم 30 سبتمبر أيلول.

ومن بين 21 كاردينالا هناك 18 تقل أعمارهم عن 80 عاما وسيحق لهم المشاركة في اختيار خليفة لبابا الفاتيكان، بينما جاء تعيين الثلاثة الآخرين الذين تتجاوز أعمارهم 80 عاما تكريما لهم لخدمتهم الطويلة للكنيسة.

والكرادلة الجدد من الولايات المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وجنوب أفريقيا وإسبانيا وكولومبيا وجنوب السودان وهونج كونج وبولندا وماليزيا وتنزانيا والبرتغال.