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30 قتيل على الأقل وإصابة آخرين باصطدام قطارين جنوبي باكستان

7 - يونيو - 2021
قتلى وجرحى باصطدام قطارين في باكستان

قتلى وجرحى باصطدام قطارين في باكستان

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لقي 30 شخصا على الاقل مصرعهم وأصيب أكثر من 50 آخرين، اليوم الاثنين، في تصادم قطارين جنوب باكستان.

وقال مسؤول بالشرطة الباكستانية لوسائل إعلام محلية إن أكثر من 30 فردا قتلوا في اصطدام قطارين بجنوب البلاد اليوم الاثنين.

وأوضح عمر طفيل لمحطة “جيو نيوز” التلفزيونية المحلية أن 30 على الأقل نقلوا إلى المستشفيات متوقعا ارتفاع العدد نظرا لوجود عربات لم تصل إليها طواقم الإنقاذ بعد وذلك رغم مرور ساعات على الحادث.

هذا وأفادت مصادر اعلامية باكستانية أن أكثر من 50 شخصا على الأقل جرحوا أيضا جراء الحادث.

ووقع التصادم فى منطقة جوتكي بمقاطعة السند الباكستانية، عندما اصطدم القطار الأول بالقطار الثاني الذي خرج عن مساره.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” للانباء نقلا عن الشرطة ومسؤولي الطوارئ أن قطار ميلات إكسبريس خرج عن مساره وأن قطار سير سيد إكسبريس اصطدم به بعد ذلك.

وأكدت السلطات المحلية أن عددا من العربات خرجت عن مسارها وعُلق العديد من الركاب فیها نتیجة الحادث، بينما هناك العديد من الأشخاص تحت الأنقاض.

وأفادت مصادر إعلامية باكستانية عن حالة الطوارئ في جميع المستشفيات في المدن المجاورة.

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