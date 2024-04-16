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300 مهاجر سوري غير شرعي عالقون وسط البحر

منذ 4 دقائق
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غادر حوالى 3 مراكب غير شرعيّة على متنها مهاجرون من الجنسيّة السورية إلى قبرص عبر أحد الشواطئ في منطقة المنية في شمال.

وأوقف المركب من قبل خفر السواحل القبرصيّة على بُعد 50 ميلاً بحرياً تقريباً من قبرص، ومنعوا من الدخول إلى قبرص وفقَ إجراءات أمنيّة أو قوانين اتخذت من الدولة القبرصية بما يخص المراكب والرُّكاب غير الشرعيين. ولا يزال الركاب حتّى الساعة في عرض البحر من دون تحديد مصيرهم.

ومن المُحتمل أن تقوم خفر السواحل القبرصية بإعادة المركب إلى لبنان أو إلى سوريا بالتنسيق مع البلدين في حال إقرار عودتهم إلى بلد محدّد، فيما هناك حالة من التخبط بين الركاب المهاجرين والسماسرة على خلفيّة توقيف المركب في عرض البحر، علماً أن عدد الركاب بلغ حوالى 300 شخص.

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