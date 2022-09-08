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37 وزير يؤدون اليمين في سريلانكا

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 8 - سبتمبر - 2022 10:45 صباحًا
علم سريلانكا

علم سريلانكا

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أعلن مكتب الرئيس السريلانكي، الخميس، أن 37 وزير دولة، اثنان منهم لوزارة المالية، أدوا اليمين، في توسيع كبير لحكومة البلاد المتعثرة.

وتواجه الدولة الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة أسوأ أزمة اقتصادية منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1948. وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي لمستويات تاريخية، مما جعل البلاد تواجه مشكلات في سداد تكاليف الواردات الأساسية من الوقود والغذاء والدواء.

وقالت إدارة الإعلام بالرئاسة في بيان إن “وزراء الدولة الجدد أدوا اليمين أمام الرئيس بأمانة الرئاسة”.

وبينما احتفظ الرئيس رانيل ويكريميسنجه بمنصب وزير للمالية، أدى النائبان رانجيث سيامبالابيتيا وشيهان سيماسينج اليمين وزيري دولة بوزارة المالية.

وتولى ويكريميسنجه منصبه بعدما فر سلفه جوتابايا راجاباكسا من البلاد في أعقاب احتجاجات حاشدة في يوليو تموز، قبل أن يقدم استقالته.

وتوصلت سريلانكا لاتفاق على مستوى الخبراء للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر، إلا أنها تواجه معركة شاقة للتفاوض بشأن سداد مليارات الدولارات مع الدائنين.

    المصدر :
  • رويترز

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