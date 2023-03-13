39 هزة أرضية تضرب سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجل المركز الوطني للزلازل في سوريا 39 هزة ضعيفة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلن المركز الوطني للزلازل في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” بأن “محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية شمال غرب اللاذقية 33 كم بلغت 3.2 درجة على مقياس ريختر، وهزة شرق مدينة الحسكة 56 كم بقوة 3 درجات، وهزة شمال غرب تدمر 76 كم بقوة 2.8 درجة”.

وبين بأنه تم تسجيل 20 هزة أرضية في لواء إسكندرون بقوة ما بين 1.5 و4 درجات على مقياس ريختر، و16 هزة في البر التركي مابين 2.1 و4.8 درجة.

3 هزات أرضية جديدة تضرب جنوب تركيا

تعرضت عدة مناطق في ولاية هطاي وملاطية جنوبي تركيا لهزات أرضية، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية، الاثنين.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية، قولها إن منطقة “حصة” بولاية هطاي تعرضت لهزة أرضية بقوة 4.7 درجة، إذ وقعت الهزة في الساعة الـ05:23 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 11.52 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وتعرَّضت منطقة بوتورغة بولاية ملاطية، لهزتين أرضيتين بقوة 4.5 درجة في الساعة الـ4:34 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 8 كيلو مترات، في حين أن الهزة الثانية كانت بقوة 4.5 درجة في الساعة الـ5:13 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 10 كيلو مترات.

وكان زلزالٌ عنيفٌ ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في الـ6 من فبراير/ شباط الماضي، بقوة 7.7 و 7.6 درجة على التوالي، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، حيث أودت الكارثة بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّفت دمارًا ضخمًا في 11 ولاية تركية.