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4 أطنان.. هولندا تحبط إحدى أكبر عمليات تهريب الكوكايين

19 - سبتمبر - 2021
الشرطة الهولندية - أرشيفية

الشرطة الهولندية - أرشيفية

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أعلنت السلطات الهولندية عن إحباطها واحدة من أكبر عمليات تهريب المخدرات التي تم تنفيذها في البلاد.

وبحسب ما أعلن مكتب المدعي العام الهولندي، فقد ضبطت سلطات الجمارك 4 أطنان من الكوكايين في مرفأ روتردام.

وكشف عن هذه المخدرات المهربة والمقدرة قيمتها بحوالي 301 مليون يورو (353 مليون دولار) ليل الخميس في حاوية موجهة من سورينام إلى شركة في بولندا. وتمّ إتلاف الكوكايين.

وقال ناطق باسم الحكومة لـ”فرانس برس”: “هذه ليست أكبر مضبوطات لكنها واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات”.

وباتت هولندا مدخلا رئيسيا للمخدرات المهربة إلى أوروبا، وخصوصا الكوكايين، عبر مرفأ روتردام، أكبر الموانئ الأوروبية. ويكون الجزء الأكبر من الكوكايين المهرب منتجا في كولومبيا.

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