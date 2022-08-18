4 انفجارات تهزّ مطاراً عسكرياً بمدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم

ذكرت ثلاثة مصادر محلية أن أربعة انفجارات على الأقل وقعت اليوم الخميس في منطقة بالقرب من مطار بيلبيك العسكري الروسي الرئيسي في شمال سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم. وقال مسؤول موال لموسكو إنه لم تقع أضرار جراء ذلك.

وعلى صعيد منفصل ، قال حاكم سيفاستوبول، مشيرا إلى ما وصفه بمعلومات أولية، إن الدفاعات الروسية المضادة للطائرات أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية.

وكتب ميخائيل رازفوجاييف على تطبيق تيليجرام “لم تقع أضرار. لم يصب أحد بسوء”.

وأظهرت لقطات مصورة نُشرت على موقع أوكراني ما بدا أنه صاروخ يُطلق في السماء أثناء الليل وأصوات انفجارين على الأقل.

ولم يتسن لرويترز التحقق على الفور من صحة اللقطات.

وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا عام 2014، خط إمداد مهم لما يسميه الرئيس فلاديمير بوتين عمليته العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

في وقت سابق، أفادت صحيفة “بوليتيكو”، نقلًا عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن أميركا أعطت الجيش الأوكراني الضوء الأخضر باستخدام الأسلحة الأميركية لشن ضربات على شبه جزيرة القرم.

ونقلت عن المسؤول، أن “أي هدف يقررون السعي وراءه (الأوكرانيون) على أرض أوكرانية ذات سيادة هو بالتعريف دفاع عن النفس”. وفي الوقت نفسه، أكد المسؤول أنه “وفقًا لموقف الولايات المتحدة، فإن القرم هي أوكرانيا”.

ويُذكر أنّ منطقة مطار ساكي العسكري الروسي في شبه جزيرة القرم، تعرّض لانفجارات منذ عدة أيام.