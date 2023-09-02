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4 زلازل تضرب جنوب إيران

منذ 52 دقيقة
إيران

إيران

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ضربت 4 زلازل، تتراوح قوتها بين 3 و4.6 درجات على مقياس ريختر ميناء جارك، غرب محافظة هرمزكان جنوب إيران، فجر اليوم السبت.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران انه من الساعة 4:45 إلى الساعة 5:25 فجراً، ضربت هذه المنطقة 4 زلازل بقوة 3 إلى 4.6 درجات على مقياس ريختر، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وتقع إيران، التي تبلغ مساحتها أكثر من 1,6 مليون كلم مربّع ويبلغ عدد سكانها نحو 83 مليون نسمة، فوق عدد من الصفائح التكتونيّة ويعبرها عدد من الصدوع والفوالق الجيولوجية، ما يجعلها عرضة لنشاط زلزالي متكرر.

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