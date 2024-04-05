4 شهداء في كل ساعة.. حرب إسرائيل على أطفال فلسطين مستمرة!

كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن أرقام كارثية حول ما يعانيه أطفال فلسطين بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة والتضييق الأمني والمعيشي على على مدن القطاع والضفة الغربية.

وكشف الجهاز المركزي بالأرقام أن إسرائيل تقتل حوالي 4 أطفال كل ساعة في قطاع غزة، ويعيش أكثر من 43 طفل دون والديهم أو دون أحدهم.

ويقدر عدد الأطفال في فلسطين بأكثر من مليوني طفل، ويشكلون حوالي 43 في المائة من إجمالي سكان البلاد، ويتوزع 41 في المائة منهم على الضفة الغربية و47 في المائة على قطاع غزة.

الأطفال القتلى والأسرى

وقد تحدث تقرير جهاز الإحصاء الذي صدر الخميس، بالتفصيل عن أعداد الأطفال القتلى في قطاع غزة، وعن الأسرى في السجون الإسرائيلية وسجل وجود:

ما يفوق 14 ألف قتيل من الأطفال يشكلون 44 في المائة من إجمالي عدد القتلى في قطاع غزة.

70 في المائة من المفقودين في قطاع غزة والبالغ عددهم 7 ألف شخص من النساء والأطفال.

117 قتيلا من الأطفال في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر.

724 طفلا جرحوا منذ بداية الحرب وتم تهجير 710 في الضفة الغربية.

1000 طفل من الضفة الغربية معقل، منهم 500 طفل بعد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، بينهم 318 طفلاً من القدس.

204 أطفال في السجون الإسرائيلية، من بينهم 11 أسيرا محكوما، و158 موقوفا، و35 قيد الاعتقال.

الأطفال الأيتام

ونقل التقرير عن تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن حوالي 17 ألف طفل في غزة أصبحوا يتامى بعد أن فقدوا والديهم أو أحدهم منذ السابع من أكتوبر 2023 وبين أن:

28 طفلا، توفوا بسبب سوء التغذية والجفاف في مستشفيات قطاع غزة.

معدلات سوء التغذية الحاد تضاعفت بين الأطفال في شمال غزة ورفح من 16 في المائة إلى 31 في المائة بين الأطفال تحت سن الثانية في شمال غزة، ومن 13في المائة إلى 25 المائة بين الأطفال تحت سن الثانية في رفح، مقارنة يناير 2024.

معدلات الهزال الشديد ارتفعت وذلك من 3 في المائة إلى 4.5 في المائة بين الأطفال في مراكز الإيواء والمراكز الصحية في شمال غزة

20 ألف طفل ولدوا منذ الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

حوالي 60 ألف امرأة حامل في القطاع بمعدل 180 حالة ولادة يوميا يواجهن تحديات كثيرة، ويعانين سوء التغذية والجفاف ويواجهن فقرا غذائيا حادا.