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4 قتلى بينهم ضابط شرطة في إطلاق نار بمدينة منيابوليس الأمريكية

منذ 8 دقائق
عناصر من الشرطة الأمريكية- أرشيفية

عناصر من الشرطة الأمريكية- أرشيفية

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أفادت وسائل إعلام محلية عن مصادر في سلطات إنفاذ القانون أن عدة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار أدى إلى مقتل ما يصل إلى أربعة، بينهم ضابط شرطة ومشتبه به، في منيابوليس أمس الخميس.

وقالت إدارة شرطة منيابوليس على وسائل التواصل الاجتماعي إن قوات الأمن “تتعامل مع حادث لا يزال مستمرا” أصيب فيه ستة أشخاص اثنان منهم من قوات الأمن.

وقالت إدارة الشرطة “لا يزال الوضع غير مستقر”، وطالبت الجمهور بتجنب منطقة في حي ويتير جنوب وسط المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في ولاية مينيسوتا‭ ‬الأمريكية.

ويوجد بالحي معهد منيابوليس للفنون وكلية منيابوليس للفنون والتصميم.

ولم تتوفر على الفور تفاصيل رسمية أخرى.

وذكرت صحيفة منيابوليس ستار تريبيون أن ضابط شرطة يبلغ من العمر 28 عاما قُتل وأن آخر في حالة حرجة بعد تبادل إطلاق النار مع المشتبه به.

ووفقا للصحيفة فإن هذه هي المرة الأولى التي يلقى ضابط في شرطة منيابوليس حتفه فيها جراء إطلاق النار عليه أثناء أداء واجبه منذ أكثر من 20 عاما.

    المصدر :
  • رويترز

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