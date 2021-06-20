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4 مصابين بإطلاق نار خلال حفل في كندا

20 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 20 - يونيو - 2021 9:12 صباحًا
الشرطة الكندية- أرشيفية

الشرطة الكندية- أرشيفية

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أصيب أربعة أشخاص على الأقل بينهم ثلاثة أطفال أصيبوا جراء حادث إطلاق نار وقع خلال حفل للأطفال في مدينة تورونتو، حسب ما أعلنت الشرطة الكندية.

وأكدت الضابطة في شرطة تورونتو، كيلي سكينر، أثناء مؤتمر صحفي أن عدة أشخاص نفذوا هذا الهجوم مساء أمس الجمعة وفروا من موقع الحادث ولم تتوفر معلومات عنهم حتى الآن، لافتة إلى أن الجرحى هم رضيع في سن عام وطفل وطفلة يبلغان من العمر خمسة و11 عاما على التوالي وشاب في سن 23 عاما.

وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع أثناء حفل نظم بمناسبة أول عيد ميلاد لطفل، دون توضيح ما إذا كان الحديث يدور عن الرضيع المصاب أو آخر.

ولم تشرح الشرطة أي تفاصيل تسلط الضوء على دوافع الهجوم.

من جانبها، أعلنت خدمة الإسعاف في تورونتو أن الحادث خلف خمسة جرحى، بينهم ثلاثة أطفال أحدهم في حالة حرجة تهدد حياته، فيما لا يزال طفل آخر وشخص بالغ في حالة خطيرة أيضا.

وحوادث إطلاق النار نادرة نوعا في كندا، التي توجد بها قوانين أكثر صرامة لحيازة السلاح من جارتها الولايات المتحدة.ار.

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