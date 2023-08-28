الأثنين 12 صفر 1445 ﻫ - 28 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

4.2 مليون طن صادرات الحبوب الأوكرانية في الموسم الحالي

منذ 8 دقائق
الحبوب الأوكرانية - تعبيرية

الحبوب الأوكرانية - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

أظهرت بيانات لوزارة الزراعة الأوكرانية،الاثنين، أن صادرات البلاد من الحبوب في الموسم الممتد من يوليو تموز 2023 إلى يونيو حزيران 2024 بلغت 4.2 مليون طن حتى 28 أغسطس آب.

وصدّرت أوكرانيا 3.96 مليون طن من الحبوب في الموسم السابق حتى 31 أغسطس آب 2022.

وتضررت الصادرات منذ انتهاء العمل باتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا العام الماضي للسماح بتصدير آمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في 17 يوليو تموز. لكن بيانات الوزارة لم تقدم تفاصيل عن الصادرات منذ ذلك التاريخ.

وقالت الوزارة إن صادرات أوكرانيا من الحبوب في الفترة من الأول من أغسطس آب حتى اليوم بلغت 1.88 مليون طن.

وحتى الآن شمل إجمالي صادرات الحبوب هذا الموسم 1.9 مليون طن من الذرة و1.8 مليون طن من القمح و0.46 مليون طن من الشعير.

وبلغت الصادرات لموسم 2022-2023 بالكامل 49 مليون طن تقريبا، متجاوزة الصادرات المسجلة في الموسم السابق له عند 48.4 مليون طن.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني
إيران تتحدث عن تقدم في اتفاق تبادل السجناء مع أمريكا
وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش
إسرائيل: اجتماع وزير الخارجية مع نظيرته الليبية تم بالاتفاق
مسيرة بيرقدار
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تسقط مسيرة أوكرانية ثانية قرب موسكو

الأكثر قراءة

زلزال
الخطر موجود فعلًا.. لبنان مُهدّد بـ "زلزال مدمّر" والاستعداد واجب
صورة لمدينة بيروت التقطها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي
رائد الفضاء سلطان النيادي ينشر صورة "ساحرة".. "يا ست الدنيا يا بيروت"
النائب جبران باسيل
"لن نقبل بهذا الرئيس".. ماذا كشف باسيل عن الحوار مع "الحزب"؟