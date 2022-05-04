4.5 مليار دولار خسائر كييف أسبوعيًا بسبب الغزو الروسي

رأت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية أن الحرب في أوكرانيا تتسبب في أضرار اقتصادية لكييف بقيمة 4.5 مليار دولار أسبوعيًا، حيث تقدر دراسات أن تكلفة الصراع قد ترتفع إلى 600 مليار دولار، أي ما يقرب من 4 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وقالت الصحيفة إنه وفقًا لتقديرات جمعتها ”مدرسة كييف للاقتصاد“ (KSE)، وبدعم من الحكومة الأوكرانية، يتسبب الغزو الروسي في إلحاق الضرر بالبنية التحتية للبلاد بتكلفة 4.5 مليار دولار في الأسبوع، حيث تمزق القنابل آلاف المباني والمرافق العامة وأميال من الطرق، موضحة أن إجمالي الأضرار المباشرة للبنية التحتية قد بلغ حوالي 92 مليار دولار.

ونقلت الصحيفة عن أكاديميين قولهم إن الرقم ارتفع بنحو 4.5 مليار دولار في الأسبوع المنتهي، في 2 مايو/ أيار الجاري، مضيفين أن تقديراتهم ربما تكون أقل من التكلفة الحقيقية لأنه من الصعب تحديد الخسائر من الحرب، مشيرين إلى أنه مع ارتفاع الخسائر منذ الغزو إلى حوالي 60% من الناتج الاقتصادي السنوي، فإن أوكرانيا سظل تعاني من أضرار جسيمة في البنية التحتية سيكون إصلاحها أو إعادة بنائها مكلفًا للغاية.

ووفقًا للصحيفة، تعرض أكثر من 33 ألف متر مربع من المباني السكنية للقصف بالصواريخ والقنابل وتبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 30 مليار دولار.

وقالت الصحيفة أيضًا إن أكثر من 23 ألف كيلومتر من الطرق قد تعرض للتلف جراء القصف، كما تضرر ما يقرب من 90 ألف سيارة قيمتها مليارات الدولارات.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن الشهر الماضي، وفقًا للصحيفة،أن الاقتصاد الأوكراني سينكمش على الأرجح بنحو 35 % العام الجاري، مؤكدًا أن الخسائر في الأرواح وتدمير البنية التحتية ونزوح العمال سيعوق اقتصادها بشدة لسنوات قادمة، حتى لو انتهت الحرب قريبًا.

وقدم صندوق النقد الدولي 1.4 مليار دولار في شكل تمويل طارئ للمساعدة في تلبية احتياجات الإنفاق الفورية لأوكرانيا، بينما يحشد البنك الدولي دعمًا ماليًا بقيمة 2.5 مليار دولار تقريبًا.