40 قتيلا على الأقل جراء العاصفة فريدي في مالاوي

صرح تشيبيليرو خامولا المتحدث باسم إدارة الكوارث في مالاوي لرويترز بأنه تأكد مقتل 40 شخصا على الأقل جراء العاصفة المدارية فريدي التي تجتاح البلاد، مع استمرار ورود الإحصائيات من المناطق المتضررة من الفيضانات.

كسر إعصار فريدي الأرقام القياسية لمدة وقوة الأعاصير المدارية في نصف الكرة الجنوبي.

واجتاح الإعصار وسط موزامبيق أمس الأحد قبل أن يتحرك إلى داخل مالاوي أثناء الليل مصحوبا بأمطار غزيرة وعواصف عاتية.

وقال المتحدث باسم شرطة مالاوي بيتر كالايا لرويترز إن فرق البحث ما زالت تبحث عن المفقودين في شيلوبوي ونديراندي، وهما من أكثر الأحياء تضررا جراء الإعصار في بلانتاير.

وأضاف أن عدد القتلى والمفقودين سيرتفع على الأرجح لأن الإعصار اجتاح 10 مقاطعات لكن الأعداد المعلنة تخص بلانتاير فقط.

وأضاف “يُخشى أن يكون بعض المفقودين مدفونين تحت الأنقاض، ويعمل فريقنا مع وكالات محلية أخرى تتعاون في الأمر”