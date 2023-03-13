الأثنين 21 شعبان 1444 ﻫ - 13 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

40 قتيلا على الأقل جراء العاصفة فريدي في مالاوي

منذ 5 دقائق
خريطة مالاوي

خريطة مالاوي

A A A
طباعة المقال

صرح تشيبيليرو خامولا المتحدث باسم إدارة الكوارث في مالاوي لرويترز بأنه تأكد مقتل 40 شخصا على الأقل جراء العاصفة المدارية فريدي التي تجتاح البلاد، مع استمرار ورود الإحصائيات من المناطق المتضررة من الفيضانات.

كسر إعصار فريدي الأرقام القياسية لمدة وقوة الأعاصير المدارية في نصف الكرة الجنوبي.

واجتاح الإعصار وسط موزامبيق أمس الأحد قبل أن يتحرك إلى داخل مالاوي أثناء الليل مصحوبا بأمطار غزيرة وعواصف عاتية.

وقال المتحدث باسم شرطة مالاوي بيتر كالايا لرويترز إن فرق البحث ما زالت تبحث عن المفقودين في شيلوبوي ونديراندي، وهما من أكثر الأحياء تضررا جراء الإعصار في بلانتاير.

وأضاف أن عدد القتلى والمفقودين سيرتفع على الأرجح لأن الإعصار اجتاح 10 مقاطعات لكن الأعداد المعلنة تخص بلانتاير فقط.

وأضاف “يُخشى أن يكون بعض المفقودين مدفونين تحت الأنقاض، ويعمل فريقنا مع وكالات محلية أخرى تتعاون في الأمر”

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

من زلزال تركيا- رويترز
زلزال تركيا - سوريا
عدد قتلى الزلزال في تركيا يتجاوز 48 ألفا
علم العراق
حكومة العراق توافق على أكبر موازنة في تاريخ البلاد
فلاديمير بوتين
الكرملين لا يستبعد حضور بوتين قمة مجموعة الـ20 في الهند

الأكثر قراءة

العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
الخبير الهولندي غاضبًا: المجتمع العلميّ كلّه بدأ "يهتز"
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
العالم الهولنديّ يُحذّر مجددًا: "نشاط زلزاليّ كبير" في الأيام المقبلة!
بنك سيجنتشر الأمريكي
الثاني خلال أيام.. بنك سيجنتشر الأمريكي يعلن إفلاسه