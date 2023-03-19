40 مدرعة مضادة للطيران.. روسيا تعزز قواتها شمال سوريا

قامت قيادة القوات الروسية بإرسال تعزيزات لقاعدة عسكرية شرق حلب شمال سوريا تشمل مدرعات مضادة للطيران مزودة بمدافع رشاشة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت.

وقال المرصد إن التعزيزات تتألف من 40 مدرعة مضادة للطيران بمدافع رشاشة، وأسلحة ومواد لوجستية، وصناديق مغلقة، دخلت إلى قاعدة السعيدية، اليوم، ومنها سيتم توزيعها على المواقع المراد تعزيزها من قبل القوات الروسية.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، بأن ضابطا روسيا رفيع المستوى قدم إلى ريف منبج وانتقى قرابة 30 ضابط من قوات النظام من الفرقة السابعة من ذوي الخبرات العسكرية والقتالية مع عتادهم الثقيل واصطحبهم من ريف منبج إلى جبهات إدلب، واستبدلهم بعناصر من الفرقة الأولى.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد رصد في 22 كانون الثاني الفائت، هبوط طائرات مروحية وحربية تابعة للنظام السوري في مطار الجراح العسكري أو مايعرف بمطار كشيش غرب بحيرة الأسد شرق محافظة حلب، لاعادة افتتاحه بعد خروجه عن الخدمة منذ 9 سنوات.

كما نشرت القوات الروسية منظومات دفاع جوي في المطار.

وافتتح المطار باستعراض عسكري للمشاة والطائرات الحربية والمروحية، بمشاركة القوات الروسية.