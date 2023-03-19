الأحد 27 شعبان 1444 ﻫ - 19 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

40 مدرعة مضادة للطيران.. روسيا تعزز قواتها شمال سوريا

منذ 35 ثانية
قوات روسية في سوريا (أرشيفية)

قوات روسية في سوريا (أرشيفية)

A A A
طباعة المقال

قامت قيادة القوات الروسية بإرسال تعزيزات لقاعدة عسكرية شرق حلب شمال سوريا تشمل مدرعات مضادة للطيران مزودة بمدافع رشاشة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت.

وقال المرصد إن التعزيزات تتألف من 40 مدرعة مضادة للطيران بمدافع رشاشة، وأسلحة ومواد لوجستية، وصناديق مغلقة، دخلت إلى قاعدة السعيدية، اليوم، ومنها سيتم توزيعها على المواقع المراد تعزيزها من قبل القوات الروسية.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، بأن ضابطا روسيا رفيع المستوى قدم إلى ريف منبج وانتقى قرابة 30 ضابط من قوات النظام من الفرقة السابعة من ذوي الخبرات العسكرية والقتالية مع عتادهم الثقيل واصطحبهم من ريف منبج إلى جبهات إدلب، واستبدلهم بعناصر من الفرقة الأولى.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد رصد في 22 كانون الثاني الفائت، هبوط طائرات مروحية وحربية تابعة للنظام السوري في مطار الجراح العسكري أو مايعرف بمطار كشيش غرب بحيرة الأسد شرق محافظة حلب، لاعادة افتتاحه بعد خروجه عن الخدمة منذ 9 سنوات.

كما نشرت القوات الروسية منظومات دفاع جوي في المطار.

وافتتح المطار باستعراض عسكري للمشاة والطائرات الحربية والمروحية، بمشاركة القوات الروسية.

    المزيد من أخبار العالم

    UBS تسعى للحصول على ضمانات حكومية لصفقة "كريدي سويس"
    بـ "6 مليارات".. UBS تسعى للحصول على ضمانات حكومية لصفقة "كريدي سويس"
    شرطة باريس تشتبك مع آلاف المحتجين على نظام التقاعد
    بالفيديو.. شرطة باريس تشتبك مع آلاف المحتجين على نظام التقاعد
    انهيار مبانٍ نتيجة الزلزال الكبير الذي ضرب الإكوادور
    صور وفيديو.. انهيار مبانٍ نتيجة الزلزال الكبير الذي ضرب الإكوادور

    الأكثر قراءة

    هزة أرضية
    هزة جديدة تضرب لبنان
    الدولار الأميركي
    الدولار يهبط وسط تحسن الإقبال بعد إنقاذ البنوك
    بلدة برمانا
    توتر في برمانا بعد خطف معلمة ورميها قرب الأوزاعي.. إليكم التفاصيل