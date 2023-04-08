42 طائرة صينية عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان

قالت وزارة الدفاع في تايوان إن 42 طائرة عسكرية صينية وثماني سفن عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان، السبت.

أضافت الوزارة أنها تندد بمثل هذه الإجراءات “غير الرشيدة وستدافع عن أمنها الوطني بجاهزية قتالية صلبة”.

كانت الصين قد بدأت في وقت سابق اليوم مناورات عسكرية قرب قناة باشي التي تفصل بين تايوان والفلبين.

وذكر مصدر أمني في تايوان أن المناورات الصينية تشمل محاكاة لهجمات جوية على السفن والحرب الإلكترونية وكذلك تدريبات مضادة للغواصات.

ووصف الجيش الصيني المناورات بأنها “تحذير جدي” للانفصاليين التايوانيين بسبب “تواطؤهم مع قوى خارجية”.

وتؤكد تايوان منذ أكثر من عام على أن الطائرات الصينية تحلق في منطقة تحديد الدفاع الجوي الخاصة بها، واصفة إياها بحرب “المنطقة الرمادية” التي تهدف إلى اختبار ردها العسكري وإنهاكها.