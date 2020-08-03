43 إصابة جديدة بكورونا في الصين

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سجلت الصين ،الاثنين، 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي بتراجع عن 49 حالة تم تسجيلها قبل يوم.

وقالت اللجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان إن من بين الإصابات الجديدة 36 حالة منقولة محليا من بينها 28 حالة في منطقة شينجيانغ بأقصى غرب الصين، في حين كانت الحالات السبع الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج، وهذا مقابل 33 حالة منقولة محليا و16 حالة لأشخاص قادمين من الخارج قبل يوم.

وسجلت الصين أيضا 11 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض انخفاضا من 20 حالة قبل يوم.

وقالت اللجنة إن مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي يبلغ الآن 84428 حالة. وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

وتجاوز اجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في العالم عتبة 18 مليون إصابة، وفق تعداد لفرانس برس يستند الى مصادر رسمية.

وتم إحصاء 18,011,763 إصابة مع استمرار تسارع انتشار الوباء، أكثر من نصفها في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا في العالم بـ4,657,693 إصابة بينها 154,793 حالة وفاة، تليها البرازيل بـ2,733,677 إصابة و94,104 وفاة.

أما الدولة الثالثة الأكثر تضررا فهي الهند بـ1,750,723 إصابة و37,364 وفاة.